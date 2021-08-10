Власти Северной Осетии пообещали оперативно решить вопрос с кислородными станциями в регионе

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10 августа 2021, 12:27 Источник: РИА "Новости"

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Северной Осетии после ЧП в больнице Владикавказа пообещали оперативно решить вопрос со строительством кислородных станций на базе медицинских учреждений, которых в настоящий момент нет.

Врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев подчеркнул, что в ближайшее время будут внесены необходимые предложения по строительству кислородных станций непосредственно на базе больниц, чтобы не возникало зависимости от поставок.

Напомним, накануне власти региона заявили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе была зафиксирована поломка. Жертвами ЧП стали одиннадцать человек.

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