Количество погибших при ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе достигло 11

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10 августа 2021, 12:10 Источник: РИА "Новости"

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество погибших в результате ЧП на кислородной станции в одной из больниц Владикавказа увеличилось до 11. Об этом во вторник сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Накануне власти региона заявили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе была зафиксирована поломка. Сообщалось, что в результате случившегося скончались девять пациентов. Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой по неосторожности смерть двух или более лиц.

Сослан Тебиев, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли еще двое пациентов скончались после ЧП, заявил: "Да, потеряли".

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