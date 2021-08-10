Количество погибших при ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе достигло 11

Количество погибших в результате ЧП на кислородной станции в одной из больниц Владикавказа увеличилось до 11. Об этом во вторник сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
Накануне власти региона заявили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе была зафиксирована поломка. Сообщалось, что в результате случившегося скончались девять пациентов. Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой по неосторожности смерть двух или более лиц.
Сослан Тебиев, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли еще двое пациентов скончались после ЧП, заявил: "Да, потеряли".
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