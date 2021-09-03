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Глава Роскачества: в производстве пельменей и меда часто находят нарушения

, 11:07 Источник: Известия

Глава Роскачества: в производстве пельменей и меда часто находят нарушения
пельмани, фото: pixabay.com

Глава Роскачества Максим Протасов перечислил социально значимые товары, производители которых чаще всего нарушают правила хранения и создания продукта.

В списке главы ведомства лидирующие позиции заняли пельмени, мед и школьная форма. Говоря о первом товаре, Протасов пояснил, что пельмени – сложный смесовый продукт, который требует особых режимов хранения и техники производства. По его словам, в этой категории часто происходят нарушения.

Несмотря на то, что Россия является одним из пяти крупнейших в мире производителей меда, в нем обнаружили высокий уровень антибиотиков. Протасов уточнил, что это связано с неправильным лечением пчел. Работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, добавил глава Роскачества.

Также нарушения замечены в изготовлении школьной формы. Ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу, подчеркнул Протасов.

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