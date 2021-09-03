Глава РФПИ заявил, что взаимное признание вакцин против коронавируса произойдет в 2021 году

Аргументы Недели → Общество 13+

3 сентября 2021, 09:22 Источник: РИА Новости

вакцина , фото: Antonio Balasco via www.imago-im/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал сроки взаимного признания странами вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Дмитриев отметил, что взаимное признание вакцин - это вопрос текущего года. По его словам, в 2021 году страны все-таки поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний «большой фармы», которые пытаются ограничить другие препараты.

Он уверен, что в ближайшее время вакцины будут приняты в различных государствах и будут взаимозаменяемыми.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда разрешили туристами, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения 14-дневного карантина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости