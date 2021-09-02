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Лавров заявил, что Россия «обречена» быть самостоятельным государством

, 13:37 Источник: ТАСС

Лавров заявил, что Россия «обречена» быть самостоятельным государством
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в четверг, 2 сентября, выразил мнение, что Россия никогда не утратит самостоятельность благодаря своей истории и традициям.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия благодаря своей истории, завоеваниям предков, традициям земли "обречена" быть самостоятельной. "Обречена в хорошем смысле", – уточнил дипломат.

Глава МИД РФ заметил, что это "прекрасная судьба", но вместе с тем большая ответственность. Лавров добавил, что российское руководство будет делать все для того, чтобы РФ жила спокойно, а также, чтобы никто не отвлекал страну от "созидательных дел".

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