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Директор амурского филиала WWF России Осипов заявил, что амурскому тигру больше не грозит исчезновение

, 13:15 Источник: РИА "Новости"

Директор амурского филиала WWF России Осипов заявил, что амурскому тигру больше не грозит исчезновение
амурский тигр, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петр Осипов на ВЭФ заявил, что амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения.

Петр Осипов отметил, что вышеуказанные виды животных к настоящему моменту отведены от опасной черты. Согласно последним данным центра "Амурский тигр", число этих хищников увеличилось примерно до 580 особей. В настоящий момент перед специалистами стоит задача проведения сплошного учета, чтобы окончательно установить количество особей.

Кроме того, от угрозы исчезновения практически спасен дальневосточный леопард. "Но расслабляться еще рано", – заметил Осипов.

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