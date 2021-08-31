Эксперт «Заповедного Приамурья»: люди сами провоцируют тигров к нападению

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31 августа 2021, 16:55

Широкий общественный резонанс вызвала недавняя трагедия, произошедшая в Нанайском районе Хабаровского края, где амурский тигр напал на человека. Для обоих встреча стала роковой – жертва погибла от клыков и когтей дикого зверя, а сам хищник позже был застрелен. Случай, конечно, ужасающий, хотя и вполне объяснимый – тигр, на территорию которого забрели люди, увидел в них потенциальную добычу, да еще и в условиях нехватки естественного прокорма.

Эксперты ФГУБ «Заповедное Приамурья» рассказали, что меры по охране тигра дали свои положительные результаты – численность краснокнижного животного увеличилась. Но проблема поддержания этой высокой численности остались.

- Это рубка лесных насаждений, охотничий прессинг, который идёт на их кормовые ресурсы, а ещё вспышки африканской чумы свиней. Уже больше года наши леса фактически находятся без кабанов. Если в летний период тигр худо-бедно может добывать себе что-то альтернативное - тех же барсуков, енотовидных собак, лисиц, молодь косули - то грядущей зимой выбора станет куда меньше. Многие мелкие звери уйдут в норы, и конфликтные ситуации могут усугубиться, если человек ещё и охотясь на представителей кормовой базы – кабанов, выбьет оставшиеся особи подчистую. Людям об этом забывать не стоит. Не нужно провоцировать хищников на нападение, - рассказала начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова.

По словам сотрудника научного отдела «Заповедного Приамурья» Алексея Готванского, конфликтные ситуации с хищниками являются примером того, что человек сам поощряет охоту тигра на него.

- Африканская чума свиней и так подкосила популяцию основного корма краснокнижного хищника, кабана, а ещё и охота на этих копытных по-прежнему разрешена, причём с первого июня. То есть, имея разрешение, человек получает право находиться в охотугодьях с оружием. И натворить он может каких угодно дел. Выбивая последние особи кабанов, мы сами вынуждаем тигров выходить в населённые пункты, - констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что для амурских тигров человек не является предметом охоты. Но если человек сам не задумываться о своей безопасности – зверя винить проще всего.

- К примеру, недавний случай с лесозаготовителем в Нанайском районе. Очень жаль и тигра, и человека, однако работая в лесу, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, которые работодатель проигнорировал. Не поставил освещение, не обнёс территорию «электронным пастухом», не организовал место для справления естественных нужд работников. Ведь лес - дом для животных, в том числе хищников - тигров, медведей, а люди вторгаются в него, - указал Алексей Готванский.

Он подчеркнул, что забыли и о так называемой буферной зоне – между границей заповедной территории и населёнными пунктами:

- Чтобы граница особо охраняемых природных территорий (ООПТ) начиналась не сразу от крайнего жилого дома, огорода, лагеря отдыха, а через определённое расстояние. Чтобы в этой буферной зоне человек и зверь как бы растворялись, а не сразу контактировали друг с другом. Как у нас, к примеру, на Бычихе происходит. Жилые и хозяйственные постройки ставят впритык к границам Большехехцирского заповедника, а потом жалуются, что к ним приходят непрошенные дикие гости. Пчеловоды размещают ульи в охранной зоне, а потом жалуются, что их разорил медведь…

Эксперт напомнил и ещё об один важный момент: люди, каким-либо образом пострадавшие от хищников, не ищут причины в себе, а обвиняют хозяев тайги – животных, а заодно и руководство заповедников.

- Это, конечно, смешно. Обнести тайгу забором или подкармливать тигров мы не можем. Не будет питаться полосатый хищник падалью. Ему нужно добычу самому поймать. Да и непозволительно сотрудникам ООПТ вмешиваться в естественный ход жизни дикой природы: мы, напротив, охраняем покой этого мира. К тому же, кабаны имеют возможность сами восстанавливать свою популяцию. Только на это требуется время. А пока тигры находятся в очень серьёзном голодовом прессе - могут принять за добычу любой движущийся объект. В том числе и человека, и собаку. То есть сейчас, без острой нужды нельзя ходить в тайгу, тем более с детьми и собаками, - предостерег Алексей Готванский.

Он напомнил, что при встрече с хищниками на дороге не нужно останавливаться, открывать окна автомобиля ради эффектных кадров, умиляться диким зверем.

- Это не кошечки или собачки. Это опасные сильные животные, которые, сами не подозревая, могут нанести сильные увечья человеку одним движением лапы. И гонять животных по дороге ни в коем случае нельзя. Своей назойливостью человек вызывает агрессию и вынуждает нападение зверя. Человек просто порезвился, а животное, преодолевшее страх перед ним, навсегда запомнит его запах, и после может набросится на любого другого при случае, - заметил эксперт.

Отметим, что Минприроды России формирует новую редакцию «Стратегии сохранения амурского тигра в России», принятой в 2010 году, и дирекция ФГБУ «Заповедное Приамурье» как участник сбора информации с тигриных территорий (проводит учёт тигров на участках ООПТ, входящих в состав «Заповедного Приамурья» - это заповедник «Большехехцирский» и Анюйский национальный парк), внесли очередные предложения в проект плана действий по реализации первоочередных мер по сохранению амурского тигра:

1. Организовать мониторинг распространения африканской чумы свиней (АЧС) в популяциях дикого кабана в ареале обитания амурского тигра. Принимать меры по локализации АЧС и нераспространению из зоны карантина.

2. Вводить запрет на охоту на дикого кабана в ареале амурского тигра в периоды эпизоотии АЧС до нормализации ситуации по заболеванию и восстановления численности кабана в популяции.

3. Исключить мероприятия по депопуляции дикого кабана в ареале амурского тигра в районах с очагами по АЧС.

4. Обеспечить реализацию первоочередных мер по сохранению амурского тигра, определенных стратегией сохранения амурского тигра в России по следующим позициям.

Ранее экологи предлагали следующие меры, но они все еще не выполнены:

- ограничить рубки насаждений с кедром корейским и дубом монгольским в местах обитания амурского тигра.

- выделить особо защитные участки леса в ключевых местах обитания амурского тигра в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 102 Лесного кодекса Российской Федерации на основании разработанных ФГУ «ДальНИИЛХ» рекомендаций по ведению лесопользования в местообитаниях тигра.

- ввести запрет на все виды рубок главного пользования в границах государственных природных заказников в местах обитания амурского тигра, в частности в границах государственного природного заказника федерального значения «Леопардовый», государственных природных заказников регионального значения «Бирский», «Матайский», «Таежный», «Верхнебикинский».

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