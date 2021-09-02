Смягчение требований к локализации счетчиков электроэнергии нанесет ущерб российской микроэлектронике

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2 сентября 2021, 12:48

Фото из открытых источников

Не успел разрешиться скандал с «откупными инвестициями» в применении отечественных процессоров для вычислительной техники, как под удар попали российские производители электронных компонентов для «умных» электросчетчиков. Анонсированные Минпромторгом изменения в условия госзакупок электронной техники предлагают перенести на два года ввод обязательного использования российских интегральных схем в приборах учета электроэнергии.



В начале августа Минпромторг обнародовал планы по изменению постановления правительства №719 в части установления правил и критериев отнесения счетчиков электроэнергии к «продукции отечественного производства». Для получения соответствующего статуса и допуска к участию в госзакупках продукт должен набрать определенное количество баллов, в том числе и по критерию локализации. Баллы начисляются, исходя из числа компонентов в приборах, произведенных в России. Максимальное количество баллов составляет 120. При этом необходимость достижения этого показателя перенесена на два года: с 1 января 2022 года производителям готовых приборов учета для участия в госзакупках достаточно набрать всего половину, а именно, 60 баллов, что означает, что в составе счетчика лишь половина комплектующих должна быть произведена в России, остальное допустимо заменять импортными.



Продлится «льготный» режим, по планам Минпромторга, до 2024 года. Двухлетнюю отсрочку импортозамещения там объясняют заботой о российских производителях конечных устройств, чтобы как можно большее их количество могло участвовать в госзакупках. Потенциальный объем запланированных к закупке счетчиков электроэнергии России оценивается в 80 млн устройств, при цене устройства в 5,5 тысячи рублей объем рынка новых устройств достигает 440 млрд рублей, 128 млрд из них составляет сегмент производителей компонентной базы. В настоящее время доля «умных» счетчиков в сетевом комплексе страны, по данным Минэнерго РФ, не превышает 10%.



Большинство российских производителей микроэлектроники ориентируются на выполнение этого госзаказа. Наиболее крупные, указывает в опубликованном обращении Ассоциации «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» (АКРП), – это АО НИИЭТ, GS Nanotech (холдинг GS Group) и АО ПКК «Миландр» уже в середине 2022 года готовы вывести на рынок электронно-компонентную базу (ЭКБ) для умных приборов учета. Однако Минпромторг, видимо, опасается «поверить в отечественных производителей», и, чтобы не рисковать сроками исполнения госзаказа, решил снизить требования по локализации, считают специалисты.



- В этом сегменте есть возможность использовать российскую компонентную базу уже сейчас, мы со своей стороны готовы сотрудничать со всеми заинтересованными организациями, чтобы этот процесс ускорить и готовы при необходимости масштабировать свое производство,- отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "Микрон" Евгений Кузьмин.



Как заявил руководитель департамента стратегических проектов GS Group Андрей Мартынов, производственные планы GS Nanotech на 2021-2022 годы предусматривают выпуск более 3,3 млн комплектов микросхем для приборов учета электроэнергии. «Кроме этого, уже несколько производителей счетчиков подтвердили готовность в течение 4-9 месяцев после получения российских интегральных схем адаптировать под них свои устройства. Таким образом, счетчики с отечественными чипами поступят на рынок уже к июню 2022 года»,- добавил эксперт.

Между тем, указывают участники рынка, анонсированное изменение государственной стратегии в области импортозамещения в микроэлектронике для них и для всей отрасли – это шаг назад, искусственное возвращение в заведомо невыгодную ситуацию, когда конкуренция с зарубежными производителями не представлялась возможной.



Российские компании вложили значительные инвестиции в разработку, испытания и организацию серийного производства микросхем, ориентируясь на планы по импортозамещению. Торможение этого процесса может крайне негативно сказаться на будущем отрасли, считают специалисты. «Планируемый перенос сроков использования отечественных интегральных схем в счетчиках учета электроэнергии на 2024 год чреват ослабеванием активности и утратой доверия российских производителей к идее импортозамещения», прогнозирует коммерческий директор АО «НИИЭТ» Владимир Малеев.



Анонсированное изменение государственной стратегии прежде всего нанесет ущерб российским производителям микроэлектроники, и это вместо ожидаемого ими прорыва: ведь уже совсем скоро они будут готовы полностью удовлетворить запросы современного рынка умных приборов учета электроэнергии, что подтверждают эксперты «Опоры России» и Ассоциации «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности».

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