Аргументы Недели Общество 13+

Глава Минприроды Козлов заявил, что запрет на производство товаров из пластика планируется ввести в 2024 году

, 12:52 Источник: ТАСС

Глава Минприроды Козлов заявил, что запрет на производство товаров из пластика планируется ввести в 2024 году
пластиковые стаканчики, pixabay.com

Глава Минприроды Российской Федерации Александр Козлов в четверг, 2 сентября, заявил, что окончательный запрет на производство одноразовых товаров из пластика в стране должен быть введен в 2024 году.

Напомним, в начале лета 2021 года в издании Nature Sustainability был опубликован ряд новых исследований о загрязнении мусором мирового океана.

Согласно информации исследователей, оказалось, что практически половина вылавливаемого из воды мусора – это отходы еды навынос. В основном речь идет о пакетах, упаковках для блюд, бутылках и контейнерах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Украинский вице-премьер Резников: Киев не сможет «освободить» Крым военным путем

Украинский вице-премьер Резников: Киев не сможет «освободить» Крым военным путем

Киев не сможет «освободить» Крымский полуостров военным путем. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал Алексей Резников, заместитель руководителя правительства Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Культура

Общество

Экономика

Здоровье

В мире

Общество