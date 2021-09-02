Глава Минприроды Козлов заявил, что запрет на производство товаров из пластика планируется ввести в 2024 году

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2 сентября 2021, 12:52 Источник: ТАСС

пластиковые стаканчики, pixabay.com

Глава Минприроды Российской Федерации Александр Козлов в четверг, 2 сентября, заявил, что окончательный запрет на производство одноразовых товаров из пластика в стране должен быть введен в 2024 году.

Напомним, в начале лета 2021 года в издании Nature Sustainability был опубликован ряд новых исследований о загрязнении мусором мирового океана.

Согласно информации исследователей, оказалось, что практически половина вылавливаемого из воды мусора – это отходы еды навынос. В основном речь идет о пакетах, упаковках для блюд, бутылках и контейнерах.

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