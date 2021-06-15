Большая часть пластикового мусора, попадающая в океан – это отходы еды на вынос

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15 июня 2021, 08:08

Фото: соцсети

В издании Nature Sustainability вышло ряд новых исследований о загрязнении мусором мирового океана. То, что в океане появился новый, по счету шестой пластиковый остров уже не новость, и то, что более 75 % мусора составляет пластик, тоже. Полной неожиданностью оказалось, что практически половина из него - это отходы еды на вынос. Об этом пишет портал «Ресайкл».

В то время, пока во всём мире, особенно в Европе борются против ушных палочек и соломинок, при анализе загрязнения выяснилось, что они составляют всего 0,16 и 2,3% от массы общего мусора. На самом деле, лидерами пластикового загрязнения стали пакеты, упаковки для еды, бутылки и контейнеры.

Также были проанализированы данные о мусоре из 42 рек Европы, который поступает в океан. По итогам исследования выяснялось, что главными загрязнителями являются – Турция, Италия и Великобритания.

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