Песков заявил, что не может позволить себе выгорание на работе

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2 сентября 2021, 12:29 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Zamir Usmanov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках своей должности не может позволить себе выгорать на работе. По его словам, это было бы нечестно по отношению к Владимиру Путину.

В ходе марафона "Новое знание" на полях Восточного экономического форума Дмитрий Песков подчеркнул, что у него никогда не было выгорания на работе. Пресс-секретарь главы государства предположил, что если подобное случается, то наступает момент что-то менять в жизни и начать заниматься чем-то другим.

Отвечая на вопрос, как он готовится отвечать на каверзные вопросы прессы, Песков заявил, что в данном вопросе "главное не врать", а также не стесняться сказать, что ты чего-то не знаешь.

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