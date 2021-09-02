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Песков заступился за школьника, который поправил Путина

, 10:39 Источник: РИА "Новости"

Песков заступился за школьника, который поправил Путина
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова школьника из Воркуты, поправившего Владимира Путина, "никакая не наглость". В Кремле надеются, что мальчик не подвергнется критике со стороны директора школы.

Дмитрий Песков отметил, что мальчика никто не отчислит, тем более "такого талантливого и знающего". Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что слова ученика – это "никакая не наглость. "Мы категорически не согласны с директором школы", – подчеркнул Песков и выразил надежду на то, что ребенка не будут критиковать.

В Кремле уточнили, что Владимир Путин сам предложил провести урок в формате диалога, более того, глава государства часто поправляет собеседников, когда замечает нестыковки, а также с готовностью слушает корректировки своих высказываний. "Это абсолютно нормальная ситуация, а ребенок молодец", – заключил Дмитрий Песков.

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