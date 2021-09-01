Школьник во время разговора о Северной войне на просветительском марафоне поправил Путина

Школьник в рамках просветительского марафона, организованного обществом "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке, во время разговора о Северной войне поправил президента России Владимира Путина.
Глава государства в ходе общения со слушателями назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней войной. Один из присутствовавших на мероприятии школьников заметил: "Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война".
Владимир Путин признал резонность слов школьника и поблагодарил его за поправку.
Напомним, Северную войну (1700—1721) вели Россия и ее союзники против Швеции за господство на Балтийском море.
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