Школьник во время разговора о Северной войне на просветительском марафоне поправил Путина

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1 сентября 2021, 14:01 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Школьник в рамках просветительского марафона, организованного обществом "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке, во время разговора о Северной войне поправил президента России Владимира Путина.

Глава государства в ходе общения со слушателями назвал войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней войной. Один из присутствовавших на мероприятии школьников заметил: "Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война".

Владимир Путин признал резонность слов школьника и поблагодарил его за поправку.

Напомним, Северную войну (1700—1721) вели Россия и ее союзники против Швеции за господство на Балтийском море.

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