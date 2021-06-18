Лавров с иронией отреагировал на ошибку в своем отчестве на пресс-конференции

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18 июня 2021, 15:08 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме поправил журналиста, который неверно назвал его отчество на совместной пресс-конференции с его белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Во время пресс-конференции между представителем СМИ и главой МИД РФ Сергеем Лавровым возник следующий диалог:

«- У меня вопрос к Сергею Владимировичу

- Он же Викторович, ну ничего

- Ой, Сергей Викторович, простите, пожалуйста»

«Потом можно сказать Владимир Викторович», - ответил министр, указав на главу белорусского МИД.

«Много Владимировичей в руководстве», - заметил журналист.

Оба дипломата с улыбкой отреагировали на эти слова.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу пошутил над вице-премьером России Юрием Борисовым перед совещанием с президентом страны Владимиром Путиным.

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