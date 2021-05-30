Шойгу пошутил над вице-премьером Борисовым перед совещанием с Путиным

Глава Минобороны Сергей Шойгу пошутил над вице-премьером России Юрием Борисовым перед совещанием с президентом страны Владимиром Путиным. Соответствующее видео показали в эфире телеканала «Россия 1».
Шойгу перед совещанием несколько раз попросили пройти в сторону, где расположен кабинет российского лидера. После возвращения на свое место за столом министр обороны обратился с улыбкой к Юрию Борисову: «Сказал, что все на месте, Юрия Ивановича нет. Сейчас подойдет».
Кроме того, во время совещания Путин заметил, что его кресло стоит подальше от присутствующих и поинтересовался, почему чиновники отсели: «Вы меня боитесь или меня от вас берегут?»
На что Шойгу заявил, что президента «просто боятся».
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