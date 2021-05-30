Шойгу пошутил над вице-премьером Борисовым перед совещанием с Путиным

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30 мая 2021, 18:43

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Глава Минобороны Сергей Шойгу пошутил над вице-премьером России Юрием Борисовым перед совещанием с президентом страны Владимиром Путиным. Соответствующее видео показали в эфире телеканала «Россия 1».

Шойгу перед совещанием несколько раз попросили пройти в сторону, где расположен кабинет российского лидера. После возвращения на свое место за столом министр обороны обратился с улыбкой к Юрию Борисову: «Сказал, что все на месте, Юрия Ивановича нет. Сейчас подойдет».

Кроме того, во время совещания Путин заметил, что его кресло стоит подальше от присутствующих и поинтересовался, почему чиновники отсели: «Вы меня боитесь или меня от вас берегут?»

На что Шойгу заявил, что президента «просто боятся».

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Норкин рассмешил аудиторию анекдотом про Путина и сломанную ногу.

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