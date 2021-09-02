В России за сутки скончались 798 пациентов с COVID-19

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2 сентября 2021, 11:48

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 798 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончался 51 пациент с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 37, в Свердловской области – 34. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 184 812 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки коронавирусом нового типа заразились 18 985 граждан.

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