В России выявили 18 985 новых случаев заражения COVID-19

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2 сентября 2021, 11:42

тесты на COVID-19, pixabay.com

За прошедшие сутки в России коронавирусом нового типа заразились 18 985 человек. Об этом утром в четверг, 2 сентября, сообщили сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 1 466 (7,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 956 318 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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