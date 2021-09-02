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Замминистра здравоохранения Фисенко заявил, что пандемия в России стала управляемой

, 11:17 Источник: РИА "Новости"

Замминистра здравоохранения Фисенко заявил, что пандемия в России стала управляемой
анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил в четверг, 2 сентября, что пандемия коронавируса нового типа на территории Российской Федерации стала управляемой.

Виктор Фисенко в рамках сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сегодня утром подчеркнул, что к настоящему моменту коронавирусная инфекция является на территории страны фармакологически управляемой.

Заместитель министра здравоохранения также подчеркнул, что сейчас в арсенале РФ есть четыре вакцины для профилактики COVID-19.

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