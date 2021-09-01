Иммунолог Крючков заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться к 2024 году

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1 сентября 2021, 16:06 Источник: URA.RU

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Пандемии коронавирусной инфекции придет конец, вероятно, в 2024 году. Такого мнения придерживается иммунолог Николай Крючков.

Он допустил, что пандемия закончится именно к этому времени, но, возможно, к концу 2023 года. По словам иммунолога, через пару лет ситуация стабилизируется по всей планете.

Если говорить о Российской Федерации, то здесь, как подчеркнул специалист, пандемия, судя по всему, закончится чуть раньше. По словам Крючкова, важно, чтобы в течение этого периода снизилась смертность, а также вероятность возникновения очередных мутантных линий.

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