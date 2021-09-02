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Общественный деятель Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей такси

, 09:52

Общественный деятель Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей такси
такси, pixabay.com

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в четверг выдвинул идею об ужесточении наказания для водителей, которые управляют общественным транспортом и такси в нетрезвом состоянии.

Общественный деятель в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева отметил, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.

Дмитрий Курдесов, как сообщает RT, обратил внимание на то, пьяный водитель общественного транспорта или такси создает прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров, однако данный факт сейчас никак не влияет на ужесточение наказания.

Общественный деятель попросил Колокольцева оценить целесообразность внесения изменений в ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и предложил лишать водителей общественного транспорта и такси, севших за руль в нетрезвом состоянии, прав на управление транспортным средством на срок до трех лет.

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