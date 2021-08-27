Автоэксперт Славнов заявил, что проблему пьяных водителей на дорогах можно решить

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27 августа 2021, 17:37 Источник: Свободная пресса

водитель, pixabay.com

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в рамках разговора с журналистами в пятницу, 27 августа, рассказал, как, по его мнению, можно решить проблему пьяных водителей на российских дорогах.

Дмитрий Славнов обратил внимание на то, что в России уже не раз пытались ввести экспресс-тесты для определения состояния автомобилистов, однако, по его мнению, это не панацея, поскольку в стране в случае остановки предполагаемого пьяного водителя составляется много документов, среди которых отстранение от управления транспортным средством, направление на медицинское освидетельствование и прочие.

Автоэксперт в беседе со "Свободной прессой" подчеркнул, что процесс можно упростить. Славнов заметил, что если инспектор останавливает водителя, просит его пройти экспресс-тест и прибор показывает положительный результат, то можно оформлять необходимые бумаги. В том случае, если человек отказывается, его или просят пройти тест на нормальном алкометре, или направляют к врачу-наркологу.

Если же прибор демонстрирует отсутствие опьянения, то должен выходить особый чек, который остается или у самого автомобилиста, или у инспектора, чтобы у сотрудника ГИБДД не было возможности взять взятку. "Хотя, мы все знаем, что инспекторы и так взяток не берут", – уточнил автоюрист.

Дмитрий Славнов убежден, что данный механизм избавит инспекторов ГИБДД от чрезмерной рутинной работы, а система будет исправно функционировать.

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