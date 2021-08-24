В Хабаровском крае пьяный водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В городе Бикин Хабаровского края водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, утром во вторник, 24 августа, насмерть сбил на пешеходном переходе девятилетнего ребенка.
Авария случилась в 14.00 по местному времени (07.00 по Москве) на пересечении улиц Лазо и Титова в городе Бикин. Водитель совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть по "зебре". От полученных травм пострадавший скончался.
Согласно предварительным данным, автомобилист 1984 года рождения находился в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка.
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