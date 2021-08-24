В Москве десятилетняя девочка, выходившая из трамвая на остановке, попала под колеса «Газели»
24 августа 2021, 12:33
В российской столице водитель “Газели” совершил наезд на девочку 10 лет, когда та выходила из трамвая на остановке на Нагатинской улице. Этой информацией поделились в Госавтоинспекции Москвы.
В Telegram-канале ведомства также отмечается, что произошло это близ дома № 18. Согласно предварительным данным, девочка получила несерьезные травмы. Предположительно, ребенок находился без сопровождения взрослых. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают детали случившегося.
Ранее сообщалось, что на дублере Волгоградского проспекта в российской столице пьяный таксист совершил наезд на девушку, которая передвигалась на самокате. Она пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
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