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В Москве десятилетняя девочка, выходившая из трамвая на остановке, попала под колеса «Газели»

, 12:33

В Москве десятилетняя девочка, выходившая из трамвая на остановке, попала под колеса «Газели»
pixabay.com

В российской столице водитель “Газели” совершил наезд на девочку 10 лет, когда та выходила из трамвая на остановке на Нагатинской улице. Этой информацией поделились в Госавтоинспекции Москвы.

В Telegram-канале ведомства также отмечается, что произошло это близ дома № 18. Согласно предварительным данным, девочка получила несерьезные травмы. Предположительно, ребенок находился без сопровождения взрослых. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают детали случившегося.

Ранее сообщалось, что на дублере Волгоградского проспекта в российской столице пьяный таксист совершил наезд на девушку, которая передвигалась на самокате. Она пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

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