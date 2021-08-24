В Москве пьяный водитель такси совершил наезд на девушку на самокате

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24 августа 2021, 11:33

pixabay.com

На дублере Волгоградского проспекта в российской столице пьяный таксист совершил наезд на девушку, которая передвигалась на самокате. Данная информация поступила от Госавтоинспекции Москвы.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что произошло это в районе дома № 2. Согласно предварительной информации, девушку сбил водитель такси “Киа Рио”, когда она пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате дорожной аварии девушка получила травмы, ее увезли в лечебное учреждение. Сообщается, что таксист находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

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