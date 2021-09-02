Глава Минтруда Котяков заявил, что в проекте бюджета ПФР предусмотрена индексация маткапитала

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил в беседе с журналистами, что в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.
Антон Котяков уточнил, что в проекте бюджета ПФР предусмотрена индексация маткапитала. Так, его размер в следующем году достигнет 503 237 рублей на первого ребенка, а также 665 009 рублей на второго. Уточняется, что если семья ранее получала выплаты на первого ребенка, то сумма доплаты на второго будет составлять 161 772 рубля.
Отмечается, что с 1 января текущего года размер материнского капитала находится на уровне 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей на второго. Чтобы оформить сертификат на получение средств, необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.