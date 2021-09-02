Глава Минтруда Котяков заявил, что в проекте бюджета ПФР предусмотрена индексация маткапитала

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2 сентября 2021, 08:28 Источник: РИА "Новости"

детские коляски, pixabay.com

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил в беседе с журналистами, что в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.

Антон Котяков уточнил, что в проекте бюджета ПФР предусмотрена индексация маткапитала. Так, его размер в следующем году достигнет 503 237 рублей на первого ребенка, а также 665 009 рублей на второго. Уточняется, что если семья ранее получала выплаты на первого ребенка, то сумма доплаты на второго будет составлять 161 772 рубля.

Отмечается, что с 1 января текущего года размер материнского капитала находится на уровне 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей на второго. Чтобы оформить сертификат на получение средств, необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

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