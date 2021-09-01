Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании до плюс 14 градусов на выходных

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1 сентября 2021, 14:23 Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в первый день сентября сообщила, что в грядущие выходные в Москве ожидается похолодание. Погода в субботу и воскресенье будет дождливой.

Татьяна Позднякова уточнила, что дневная температура воздуха в субботу, 4 сентября, будет достигать плюс 14 градусов, а в воскресенье, 5 сентября, – плюс 12-14 градусов. Синоптик подчеркнула, что столбики термометров в выходные будут показывать примерно на три градуса ниже климатической нормы.

Позднякова не исключила, что местами в Москве в субботу и воскресенье будут идти кратковременные дожди.

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