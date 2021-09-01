Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании до плюс 14 градусов на выходных

, 14:23 Источник: РИА "Новости"

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании до плюс 14 градусов на выходных
дождь в Москве, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в первый день сентября сообщила, что в грядущие выходные в Москве ожидается похолодание. Погода в субботу и воскресенье будет дождливой.

Татьяна Позднякова уточнила, что дневная температура воздуха в субботу, 4 сентября, будет достигать плюс 14 градусов, а в воскресенье, 5 сентября, – плюс 12-14 градусов. Синоптик подчеркнула, что столбики термометров в выходные будут показывать примерно на три градуса ниже климатической нормы.

Позднякова не исключила, что местами в Москве в субботу и воскресенье будут идти кратковременные дожди.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в среду, 1 сентября, заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" газе из РФ делаются "не от большого ума".

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире

Экономика

Спорт

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество

Спорт

Политика

Лукашенко заявил о поставке Белоруссии российских самолетов, вертолетов, средств ПВО и С-400

Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил информацию о поставках российских самолетов и вертолетов, самого важного вооружения ПВО, - передает агентство Sputnik Беларусь. Белорусский президент подписал соответствующее распоряжение. Как отметил Лукашенко, если в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" станет очевидно, что Беларуси нужно еще какое-то вооружение, оно будет закуплено в России.

Спорт

Общество

В мире

Общество