В Москве 1 сентября пройдут ливни с грозами

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1 сентября 2021, 08:35 Источник: РИА "Новости"

ливень в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что в среду, 1 сентября, в Москве ожидается облачная погода с ливнями и грозами, может выпасть до 15% от месячной нормы осадков.

В День знаний температура воздуха в Москве составит плюс 18-20 градусов, а в Московской области – плюс 16-21 градус.

Ветер в столичном регионе будет юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду, а при грозе порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве в течение дня понизится и составит 735 миллиметров ртутного столба.

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