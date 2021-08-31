Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в начале сентября

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31 августа 2021, 16:33 Источник: РИА Новости

осень, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в сентябре. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге температура пойдет на понижение.

«На большей части страны температура будет около и выше нормы: от Волги до Тихого океана … Для восточной части температура будет выше нормы, а вот для западной части страны (Москва, Санкт-Петербург, юг Европейской России) - тут температурный режим будет около нормы»,- пояснил он.

Метеоролог добавил, что дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет около нормы, уточнил он. Вильфанд отметил, что первые девять дней месяца будут холодными.

«В Москве лето прощается с нами … Будет в дальнейшем понижение температуры, и уже как-то некомфортно совсем даже слышать. Третьего сентября температура в Москве - пять-семь градусов ночью, а по области - до двух градусов»,- поделился эксперт.

Согласно прогнозу, днем отметка термометра поднимется до 11-13 градусов. Это примерно на три-четыре градуса ниже многолетних значений, резюмировал синоптик.

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