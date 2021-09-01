Врач Проценко заявил, что в конце сентября в Москве возможна новая вспышка COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко днем в среду заявил в рамках беседы с журналистами, что в конце сентября текущего года в Москве возможна очередная вспышка коронавируса нового типа.
Денис Проценко в кулуарах марафона "Новое Знание" поговорил с представителями СМИ и отметил, что сейчас многие возвращаются с отдыха. По словам главврача больницы в Коммунарке, у него есть ощущение, что конец сентября станет зоной риска, когда будет новая вспышка COVID-19.
Ранее сегодня стало известно, что минувшие сутки в России зарегистрировали 18 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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