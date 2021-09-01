В России за сутки выявили 18 368 случаев заражения коронавирусом
1 сентября 2021, 11:41
За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в среду, 1 сентября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 1 260 заболевших в настоящий момент нет каких-либо признаков COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 937 333 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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