В России за сутки выявили 18 368 случаев заражения коронавирусом

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1 сентября 2021, 11:41

тест на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в среду, 1 сентября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 1 260 заболевших в настоящий момент нет каких-либо признаков COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 937 333 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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