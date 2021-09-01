Путин рассказал, что в детстве мечтал стать моряком, летчиком или разведчиком
1 сентября 2021, 12:15
Президент России Владимир Путин заявил, что в детстве мечтал стать моряком, летчиком и даже разведчиком. Глава государства уточнил, что ему удалось исполнить главное желание – служить Отечеству.
В рамках встречи с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке Владимира Путина спросили, кем он хотел быть в детстве. Политик признался, что мечтал о профессии летчика, моряка, а позже – разведчика. "И я реализовал этот план, так жизнь сложилась", – заметил президент России.
Путин, однако, уточнил, что главным являлось намерение семьи, школы и окружения посвятить себя служению Отечеству. Это было и желанием будущего российского лидера, которое ему удалось исполнить.
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