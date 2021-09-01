Утром в среду, 1 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом. Глава государства также обратился к учителям и преподавателям.
Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" отметил, что 1 сентября – это тоже Новый год, только учебный.
Президент России прежде всего поздравил первоклассников и их родителей, поскольку для них открывается новая страница жизни. Глава государства также попросил старших школьников с особой теплотой встретить сегодня малышей в стенах учебных заведений.
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