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1 сентября 2021, 10:35 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Утром в среду, 1 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом. Глава государства также обратился к учителям и преподавателям.

Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" отметил, что 1 сентября – это тоже Новый год, только учебный.

Президент России прежде всего поздравил первоклассников и их родителей, поскольку для них открывается новая страница жизни. Глава государства также попросил старших школьников с особой теплотой встретить сегодня малышей в стенах учебных заведений.

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