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В России за сутки скончались 790 пациентов с коронавирусом

, 12:03

В России за сутки скончались 790 пациентов с коронавирусом
скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 790 пациентов с коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 47 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 34 – в Санкт-Петербурге, 33 – в Свердловской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в РФ стали 184 014 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в России зарегистрировали 18 368  случаев заражения.

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