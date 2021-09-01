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Член ОНК Иванов сообщил, что в СИЗО «Лефортово» запретили хранить на виду иконы

, 09:32

Член ОНК Иванов сообщил, что в СИЗО «Лефортово» запретили хранить на виду иконы
тюрьма, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В СИЗО "Лефортово", где содержатся бывшие высокопоставленные чиновники и известные предприниматели, после прокурорской проверки ужесточили условия содержания, в частности, запретили хранить на виду иконы.

Член ОНК Москвы Георгий Иванов заявил, что правила внутреннего распорядка следственного изолятора позволяют заключенным иметь в камере предметы религиозного культа, однако, после недавней проверки иконы разрешили держать на виду исключительно во время молитвы, а затем их следует убирать в ящик.

Как сообщает RT, также в камерах раньше находились небольшие переносные столики, но недавно их убрали, чтобы "не захламлять помещения".

Кроме того, в СИЗО начали усиленно следить за тем, чтобы заключенные не спали под одеялом до отбоя.

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