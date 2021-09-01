Второй иностранный язык перестанет быть обязательным для изучения в российских школах

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1 сентября 2021, 09:12 Источник: ТАСС

школьный класс, pixabay.com

В Минпросвещения РФ сообщили, что с нового учебного года второй иностранный язык перестает быть обязательным для изучения в классах, которые будут переведены на обучение по обновленным госстандартам.

Согласно последней информации, необходимость преподавания второго иностранного языка теперь будет определяться учебным заведением с учетом позиции родителей школьника.

Соответствующее решение было принято после общественных обсуждений на разных площадках. Мнения высказали различные эксперты и множество родителей. Уточняется, что возможность изучения второго иностранного языка в российских школах сохраняется.

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