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31 августа 2021, 21:30 Илья Привалов

Суд признал виновными людей, которые помогли украсть государственную собственность на десятки миллионов рублей, но никто не спешит ее возвращать. Кому это выгодно?



Делом ассоциации «Кубаньмолоко» мы занимаемся уже четыре года. За это время опубликовано много статей, проливающих свет на ситуацию вопиющего беспредела, в результате которого из краевой собственности в частные руки уплыло здание вместе с землей в центре Краснодара. В правоохранительные органы и властные структуры всех уровней отправлены десятки официальных запросов. Журналисты стали постоянными слушателями на многочисленных судебных процессах, прямо или косвенно касающихся этого дела. И победы есть: главная в том, что те, кто в свое время «приватизировал» госсобственность, были признаны судом виновными в хищении и приговор вступил в законную силу. Вот только проблема: даже эти обстоятельства ни на шаг не приблизили торжество справедливости.

Поводом для этой публикации стал официальный ответ Прокуратуры Краснодарского края за подписью начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел Р. А. Романова на запрос депутата Государственной Думы РФ В. Л. Евланова.



Бесполезные победы

Чтобы напомнить историю вопроса, мы вновь обратились к Константину Синецкому, которого в 2015 году назначили на пост директора ассоциации «Кубаньмолоко». Вот что он рассказал: «Ассоциация „Кубаньмолоко” — некоммерческая организация, объединяющая предприятия молочной отрасли. Мне интересна эта работа как в профессиональном, так и в житейском смысле. Разбираться в проблемах молочных производств и помогать в их решении мне не ново, ведь я ветеринарный врач по образованию, поэтому согласился, особо не раздумывая. Но я никак не предполагал, что столкнусь с таким откровенным криминалом в виде вымогательства со стороны какой-то банды. Еще при избрании члены ассоциации мне сразу озвучили задачу разобраться с тем, как получилось, что организация лишилась возможности размещаться в помещении, выделенном ей государством и занимаемом ею еще с девяностых годов, которое и перешло в чьи-то руки. Не было ясно ничего, кроме того, что здесь не обошлось без преступлений».

Константин Синецкий обратился в полицию, прокуратуру, Следственный комитет. Итогом четырехлетней битвы за госсобственность стало возбуждение уголовного дела в отношении первых «приватизаторов» и обвинительный приговор. Это победа номер один.

Естественно, что события этих лет не шли гладко, а развивались сразу по нескольким сюжетным линиям.

— Люди, в чьих руках оказалась в итоге государственная собственность, стали мне угрожать и требовать прекратить любые попытки разобраться в обстоятельствах перехода права собственности на эту недвижимость. При этом ссылаясь на высокое покровительство некоего чиновника, чьи родственные связи со злоумышленниками я уже попросил проверить правоохранительные органы, правда, пока безрезультатно, — рассказывает Константин Синецкий. — Недолго думая, они перешли от угроз к действиям. В администрацию Краснодара от их имени пошло обращение «бдительного гражданина», что дом, в котором, кроме нас, живут еще десять семей, необходимо снести, так как он «нарушает права заявителей». И — о чудо! — все документы о законности строительства дома из архива Департамента архитектуры Краснодара внезапно пропадают. Чиновник мэрии вдруг находит массу нарушений и признаков самостроя в доме, на который были все необходимые документы, включая постановление самой администрации, признающее строение введенным в эксплуатацию в соответствии с законом. И мэрия направляет иск в суд с требованием о сносе.

Борьба кипела два с половиной года. Всё шло к тому, что дом снесут. Кубанские суды штамповали решения в пользу администрации города по этому дому с сомнительно высокой скоростью. И лишь решением Верховного Суда Российской Федерации, признавшего акт того самого чиновника незаконным, а также тем, что Краснодарский краевой суд, внимательно разобравшись, отказал мэрии в иске, удалось отстоять право на жизнь в доме, построенном по закону. Это победа номер два.

Многочисленные угрозы лично Синецкому и его жене, которая на тот момент ждала ребенка, в этой череде событий выглядят наименьшим злом. В июле 2018 года ночью под окнами дома Константина Синецкого вспыхнула и дотла сгорела его машина. Следствие установило, что это был умышленный поджог. Нашли подозреваемого — гражданина Б. — и даже довели дело до суда. Но «поджигатель» не имел никакого отношения к преступлению и оговорил себя под давлением, что было доказано в апелляционной инстанции, где обвинение развалилось. О том, что происходит в этом направлении сейчас, расскажем дальше. Напомним лишь, что Синецкий с самого начала не верил в виновность Б. и сделал больше, чем его адвокаты, чтобы невиновный не оказался за решеткой. Этот момент можно назвать победой в нравственном смысле, так как удалось избежать роковой судебной ошибки, но в правовом плане сдвига нет: истинного поджигателя не нашли.



Неугомонные злопыхатели

Дальше еще интереснее. От имени якобы того самого гражданина Б., обвиненного в поджоге машины, в налоговую поступило заявление о расследовании деятельности организации «Кубаньмолоко». Как это может быть, объяснить мог бы этот самый Б., если бы его кто-нибудь спросил. К сожалению, никого это не интересует.

А немного спустя новая «радость» из налоговой: сообщение Константину Синецкому, что он должен заплатить в казну 669500 рублей налога и еще пени — 5846,97 рубля. Оказалось, что неизвестный господин (а может, госпожа) отправил по почте вместо Синецкого декларацию, притом используя его старые паспортные данные, в которой значилось, что доход Константина Синецкого за год составил шесть с половиной миллионов рублей. Конечно, этого дохода на самом деле не было, но ФНС вчинила ничего не подозревающему Синецкому налог, да еще и пени начислила, чтобы тот поторапливался. К слову, уголовное дело по данному факту уже возбуждено и расследуется.

Черный пиар тоже входит в арсенал борцов с Синецким. На страницах сайта, который отличался от официального ресурса ассоциации «Кубаньмолоко» только доменом, его обвиняли в мошенничестве, воровстве, убийстве ветерана, торговле протухшим мясом, сговоре со следователями и федеральным судьей, стремлении посадить в тюрьму честных пенсионеров и еще много в чем ужасном.

Константин Синецкий обратился в правоохранительные органы и суд с требованиями пресечь клевету. Суд изучил вопрос и вынес решение о блокировке ресурса с клеветническими сведениями. Но полиция виновных так и не нашла, а результаты полицейской проверки смело можно вносить в анналы истории. Дело в том, что те, кто зарегистрировали сайт-двойник, указали в качестве учредителя сайта организацию, возглавляемую Константином Синецким. Естественно, без его на то согласия. Казалось бы, еще один состав преступления. Но не в этом случае. В документе об отказе в возбуждении уголовного дела участковый уполномоченный полиции пишет: «...распространение заведомо ложных сведений о самом себе не может образовывать состав клеветы...»

Поразительно то, что все эти события у правоохранителей никак не свяжутся воедино. Многочисленные обращения в органы с просьбой детально разобраться в ситуации и расследовать все вышеперечисленные безобразия в рамках одного уголовного дела остаются без внимания. Просто поразительная близорукость. И последний ответ из прокуратуры лишний раз подтверждает, что защиты от воров, поджигателей и клеветников у Синецкого нет.



Ответная реакция

Синецкий обратился за помощью к депутату Госдумы РФ Владимиру Евланову — и тот не оставил письмо без внимания: в соответствии со своими полномочиями и законом он перенаправил его в краевую прокуратуру. Ответ пришел. Для того чтобы облегчить восприятие документов, разобьем их на вопросы, которые задает заявитель, и ответы, даваемые прокурором.

Вопрос: «Несмотря на то что факт незаконного отчуждения государственной собственности по ул. Мира, 28, в г. Краснодаре правоохранительными органами был установлен, расследование данного преступления проведено неудовлетворительно. При всей очевидности того, что самостоятельно бывшие сотрудники АПМП „Кубаньмолоко” не смогли бы осуществить содеянное, в том числе получить очевидно неправосудные решения Ленинского и Октябрьского районных судов, легализовавших право на имущество, полученное преступным путем, следствие даже не попыталось получить ответы на вопросы о покровителях и подельниках, а также о заказчиках данного преступления. Равно как и до настоящего времени, несмотря на риск истечения процессуальных сроков, государственные органы Краснодарского края бездействуют в отношении взыскания ущерба с преступников».

Ответ: «Установлено, что вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Краснодара от 22.10.2019 П. Е. В. и Ф. В. Н. признаны виновными в хищении права собственности на принадлежащие АПМП „Кубаньмолоко” помещения по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 28, и осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ... Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.07.2019 отказано в удовлетворении исковых требований Департамента имущественных отношений Краснодарского края... об истребовании в государственную собственность края нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 28, в связи с пропуском срока исковой давности».

На этом ответ по данной теме закончен. Любой первокурсник юрфака скажет, что признание судом факта мошенничества, из-за чего изначально государственная собственность пошла по рукам, является вновь открывшимся обстоятельством и поводом для обращения в суд с тем, чтобы рассмотреть дело по-новому. А краевая прокуратура, судя по ответу, лишь бессильно разводит руками: мол, раньше надо было думать. Так победа номер один сводится к бесполезной трате времени и сил.

Вопрос: «Предпринятая заинтересантами попытка сведения со мной счетов путем фабрикации сначала дела об административном правонарушении при строительстве, а затем иска о сносе моего жилья, также невозможная без сговора и содействия чиновников МО г. Краснодара, в том числе кража документации и архива Департамента архитектуры г. Краснодара, до сих пор остается без должной юридической оценки.

Также вопиюще и непонятно выглядит следствие по делу о поджоге моего автомобиля. Неудачная попытка следствия сфабриковать и обвинить непричастного к преступлению Б. до сих пор остается безнаказанной для лиц, причастных к подмене улик и ложному обвинению. При этом расследование дела практически остановлено, очевидные следственные действия по сбору и изучению данных биллинга подозреваемых и др. находившихся на месте преступления лиц не выполнены, сроки сохранения этих данных истекают».

Ответ: «В отделе по РП на ОТ ОП (мкр. Юбилейный) СУ УМВД России по г. Краснодару и ОД УМВД России по г. Краснодару расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам поджога Вашего транспортного средства и предоставления в налоговый орган поддельных документов строгой отчетности.

В территориальных отделах УМВД России по г. Краснодару и СО по Центральному округу г. Краснодара СУ СК России по краю в порядке ст. 144, 145 УПК РФ проводятся проверки Ваших заявлений о хищении имущества АПМП „Кубаньмолоко”... о распространении в сети Интернет сведений, порочащих Вашу честь и достоинство, хищении документов из архива администрации города Краснодара, а также злоупотреблении должностными полномочиями работником администрации г. Краснодара при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

О результатах расследования уголовных дел и проводимых проверок заинтересованные лица будут уведомлены в установленном порядке».

Потом еще есть простое перечисление судебных решений по иску о сносе дома и в заключении фраза: «В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд».

Так, а с чем не соглашаться? Ведь всё прокурор правильно написал, прямо хронологию событий выдал, вот только ни одного конкретного ответа нет. Как расследуется дело о поджоге, если пожар был в 2018-м, в 2020-м из зала суда отпустили невиновного и с тех пор ни слуху ни духу от следователей? Просьба Синецкого пробить биллинг телефонных звонков в ночь поджога — и та упорно игнорируется правоохранителями. О каком расследовании тогда идет речь?

Теперь о проверках по поводу пропажи документов на дом из архива администрации Краснодара: где хоть один документ, доказывающий, что эти проверки были? Прошло уже три года с того момента, как Синецкий пришел в органы с заявлением о пропаже документов на дом из архива, и его заявление приняли. Неужели за это время нельзя найти тех, кто имел доступ к хранилищу данных всего города, и выявить нечистоплотного чиновника?

Относительно ответа полиции о клевете вообще непонятно, как эти правоохранители еще в погонах. Или прокуратура тоже не усматривает ничего предосудительного в ответах типа: «Сами на себя клевещете, потому что кто-то вас написал как хозяина сайта»?

Вся эта официальная писанина, которая имеет массу признаков банальной отписки, пугает еще и тем, что она направлена не рядовому гражданину, а депутату Государственной Думы Российской Федерации. Если ему так отвечают органы, призванные защищать права граждан, блюсти закон и государственные интересы, то чего тогда ждать обычному человеку? Наверное, рассчитывать только на себя. А кто сомневается, какую цену платит человек, решивший встать на защиту государственных интересов, спросите у Константина Синецкого. Он знает.

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