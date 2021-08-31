Соловьев назвал «геббельсовским выкидышем» комика Квашонкина за шутку про Россию

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31 августа 2021, 20:29

Владимир Соловьев, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известный телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на шутку комика Алексея Квашонкина. Юморист предложил белорусским зрителям заменить название «Россия» матерным словом.

«Это все геббельсовский выкидыши. Ничтожество, мерзавец, который чувствует себя прекрасным комиком … Это ничтожество говорит не о власти, не о политической системе, он говорит о стране … За существование которой проливали кровь его предки, о стране, где могилы его предков»,- высказал он в прямом эфире своего Youtube-канале «Соловьев Live».

Журналист добавил, что Квашонкин «унижает весь свой род». По его словам, комик навлек «вековой позор» на свою семью и повторил догматы «гитлеровской нацистской сволочи». При этом Соловьев уверен, что в роду юмориста были «достойные люди».

Отмечается, что на выступлении Квашонкина в Белоруссии присутствовал стендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в РФ признали нежелательным. Он должен покинуть страну в течение трех дней.

Представитель Квашонкина уточнила, что шутка впервые прозвучала два года назад. Оскорбленные словами юмориста россияне хотят подготовить обращение в Следственный комитет РФ, пояснила она.

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