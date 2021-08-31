В Псковской областной больнице выявлен случай лихорадки неясного генезиса

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31 августа 2021, 19:35 Источник: РИА Новости

капельница, фото: pixabay.com

В реанимации Псковской областной инфекционной больницы спустя несколько дней пришел в себя пациент с диагнозом «лихорадка неясного генезиса». Об этом сообщили на официальной странице медучреждения «Вконтакте».

22-летний мужчина поступил в больницу в середине августа, но пришёл в себя только в последние дни месяца. В пресс-службе больницы пояснили, что молодой человек недавно посещал тропический регион без соблюдения защитных мер. Ему поставили диагноз: «Лихорадка неясного генеза. Менингит».

«Учитывая отсутствие анамнеза жизни и подробного анамнеза заболевания, специалисты нашего учреждения провели вслепую дифференциальный диагноз, остановившись на малярии», - говорится в сообщении медучреждения.

В беседе с РИА Новости представители больницы добавили, что мужчина экстренно переведен в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербурга санитарным транспортом в составе специализированной бригады.

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