ОАК: 31 августа на военном кладбище в Мытищах похоронили членов экипажа разбившегося самолета Ил-112В
31 августа 2021, 14:28
Во вторник, 31 августа, на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны членов экипажа легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего катастрофу в Кубинке 1 августа.
В пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) сообщили, что, учитывая значительный вклад летчиков-испытателей в развитие российской авиации и заслуги перед Родиной, церемония совершена с воинскими почестями, достойными их памяти.
Погиб экипаж с командиром, Героем России Николаем Куимовым. Процедура опознания Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева проводилась по генетической экспертизе.
О летчиках-испытателях ранее рассказывал Магомед Толбоев.
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