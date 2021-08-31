ОАК: 31 августа на военном кладбище в Мытищах похоронили членов экипажа разбившегося самолета Ил-112В

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31 августа 2021, 14:28

фото: pixabay.com

Во вторник, 31 августа, на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны членов экипажа легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего катастрофу в Кубинке 1 августа.

В пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) сообщили, что, учитывая значительный вклад летчиков-испытателей в развитие российской авиации и заслуги перед Родиной, церемония совершена с воинскими почестями, достойными их памяти.

Погиб экипаж с командиром, Героем России Николаем Куимовым. Процедура опознания Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева проводилась по генетической экспертизе.

О летчиках-испытателях ранее рассказывал Магомед Толбоев.

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