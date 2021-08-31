Песков сообщил, что единовременная выплата положена военным и силовикам всех званий и должностей

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31 августа 2021, 13:13 Источник: РИА "Новости"

рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указы Владимира Путина о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военным и силовикам касаются всех званий и должностей.

Дмитрий Песков уточнил, что глава государства ранее сегодня подписал два указа о единовременной выплате лицам, которые проходят службу в некоторых федеральных государственных органах. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, речь идет о сотрудниках противопожарной службы, полицейских, а также о представителях других категорий.

Кроме того, средства положены военным, проходящим службу по контракту, а также курсантам, которые не заключали контракт.

Выплата будет одинаковой для всех вне зависимости от должностей и званий.

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