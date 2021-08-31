Песков сообщил, что единовременная выплата положена военным и силовикам всех званий и должностей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указы Владимира Путина о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военным и силовикам касаются всех званий и должностей.
Дмитрий Песков уточнил, что глава государства ранее сегодня подписал два указа о единовременной выплате лицам, которые проходят службу в некоторых федеральных государственных органах. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, речь идет о сотрудниках противопожарной службы, полицейских, а также о представителях других категорий.
Кроме того, средства положены военным, проходящим службу по контракту, а также курсантам, которые не заключали контракт.
Выплата будет одинаковой для всех вне зависимости от должностей и званий.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.