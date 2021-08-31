Путин подписал указ о единовременной выплате военным и силовикам

Аргументы Недели → Общество 13+

31 августа 2021, 10:57 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и силовикам. Согласно последней информации, сумма пособия будет составлять 15 тысяч рублей.

Согласно указу главы государства, единовременная выплата российским военнослужащим будет осуществлена в сентябре текущего года.

Напомним, в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают деньги на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Ранее решение о направлении денежных средств пенсионерам принял Владимир Путин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости