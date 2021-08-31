Путин подписал указ о единовременной выплате военным и силовикам

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и силовикам. Согласно последней информации, сумма пособия будет составлять 15 тысяч рублей.
Согласно указу главы государства, единовременная выплата российским военнослужащим будет осуществлена в сентябре текущего года.
Напомним, в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают деньги на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Ранее решение о направлении денежных средств пенсионерам принял Владимир Путин.
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