Голикова заявила, что выплату в размере 10 тысяч рублей пенсионерам перечислят на карту 2 сентября

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30 августа 2021, 12:48 Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в понедельник, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября.

Татьяна Голикова уточнила, что граждане, которые получают пенсионные выплаты через Почту России, смогут забрать средства в тот же день, что и пенсию.

Ранее в ПФР сообщили, что претендовать на единовременную выплату могут граждане, которые постоянно проживают на территории РФ и являются по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, выплачиваемых фондом.

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