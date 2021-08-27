В ПФР разъяснили, кто из пенсионеров получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

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27 августа 2021, 20:19 Источник: сайте Пенсионного фонда России

рубли, pixabay.com

На сайте отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области рассказали в пятницу, 27 августа, кому из граждан Российской Федерации положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Согласно информации ПФР, претендовать на эту выплату могут граждане, которые постоянно проживают на территории РФ и являются по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, выплачиваемых фондом.

Напомним, 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельным категориям граждан страны, получающим пенсию, положены единовременные денежные выплаты в размере десяти тысяч рублей.

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