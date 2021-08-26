Глава Минтруда Котяков назвал сроки получения единовременной выплаты 10 тысяч рублей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал сроки получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которую назначил президент России Владимир Путин.
Котяков пояснил, что россияне, которые получают пенсию на банковские карты, получат деньги уже в конце следующей недели. Однако те, кому деньги приносят на дом, получат дополнительные 10 тысяч рублей с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии, уточнил он.
Ранее представители Пенсионного фонда России (ПФР) разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей.
Согласно указу президента, деньги получат все пенсионеры – неработающие и работающие.
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