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Глава Минтруда Котяков назвал сроки получения единовременной выплаты 10 тысяч рублей

, 15:59 Источник: РИА Новости

Глава Минтруда Котяков назвал сроки получения единовременной выплаты 10 тысяч рублей
пенсионеры, фото: pixabay.com

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал сроки получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которую назначил президент России Владимир Путин.

Котяков пояснил, что россияне, которые получают пенсию на банковские карты, получат деньги уже в конце следующей недели. Однако те, кому деньги приносят на дом, получат дополнительные 10 тысяч рублей с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии, уточнил он.

Ранее представители Пенсионного фонда России (ПФР) разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей.

Согласно указу президента, деньги получат все пенсионеры – неработающие и работающие.

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