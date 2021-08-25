В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей

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25 августа 2021, 17:29 Источник: ПФР

деньги, фото: pixabay.com

Представители Пенсионного фонда России разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей. Соответствующий указ во вторник, 24 августа, подписал президент Владимир Путин.

«Единовременная денежная выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка пенсии. Иными словам, если человек получает средства на банковскую карту, то она туда и придет, если пенсию приносит почтальон, то он доставит и денежную выплату.

Согласно указу президента, выплата в размере 10 тысяч рублей является мерой социальной поддержки и предназначена для граждан, которые: постоянно проживают на территории РФ; по состоянию на 31 августа 2021 года являются получателями пенсий, выплата которых производится ПФР. Деньги получат все пенсионеры – неработающие и работающие.

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