Экономист Гинько положительно оценил идею единовременной выплаты пенсионерам
24 августа 2021, 14:55
Экономист Владислав Гинько высказался о том, что глава российского государства Владимир Путин подписал указ “О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию”.
Эксперт отметил, что поддерживает эту логичную меру. Он призвал оценивать ее как часть комплекса мер поддержки различных социальных групп населения. Гинько напомнил о реализации в минувшем году разовых выплат, пишет RT.
По словам экономиста, международные эксперты заявляют о том, что российской экономике удалось восстановиться до докризисного уровня. “То есть это не одномоментный шаг, это в целом политика, ориентированная на поддержку населения”,- сказал Гинько.
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