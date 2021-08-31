В России за сутки скончались 795 пациентов с коронавирусом

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31 августа 2021, 12:05

врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России за минувшие сутки скончались 795 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 44 пациента с коронавирусной инфекцией, в Краснодарском крае – 33, в Свердловской области – 32. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 183 224 человека.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ выявили 17 813 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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