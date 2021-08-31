В РФ выявили менее 18 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 23 июня

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31 августа 2021, 11:40

тесты на COVID-19, Xinhua

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 17 813 случаев заражения коронавирусом нового типа. Впервые с 23 июня суточный прирост заболевших в стране составил менее 18 тысяч человек.

Согласно последней информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, новые случаи заражения были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. У 1 366 (7,7%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 6 918 965 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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