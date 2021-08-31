Директор центра имени Чумакова Ишмухаметов заявил, что коронавирус еще не достиг своей окончательной формы
31 августа 2021, 10:30
Гендиректор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что коронавирус еще не достиг своей окончательной формы.
Айдар Ишмухаметов подчеркнул, что вирус еще молодой, вследствие чего часто меняется. По словам специалиста, ученые пока не знают, в какой точке COVID-19 может остановиться: будет ли это один штамм, вытеснивший остальные, или же несколько вариантов.
Как сообшил гендиректор центра имени М.В. Чумакова в беседе с RT, задачей сотрудников организации в настоящий момент является выделение имеющихся штаммов коронавирусной инфекции, культивирование их, а также доведение их до лабораторной стабильности для использования в препаратах.
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