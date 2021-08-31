В Новой Зеландии подтвердили выявление нового штамма COVID-19 с повышенной степенью мутации

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31 августа 2021, 09:20 Источник: The New Zealand Herald

лаборатория, pixabay.com

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило во вторник, 31 августа, что в конце июня 2021 года в стране был выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2 с повышенной степенью мутации.

Согласно последней информации, новый вариант COVID-19 был выявлен у мужчины, который приехал из-за границы. Сразу после прибытия в Новую Зеландию этот человек был помещен в государственный изолятор, что дало возможность избежать распространения штамма.

В Минздраве страны подчеркнули, что все вызывающие опасения варианты коронавирусной инфекции тщательно контролируются ведомством.

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